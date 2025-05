Lacrime e dolore per l' ultimo saluto a Stefano Alborino | due gli indagati per la morte dell' operaio

Una folla commossa ha riunito ieri amici e familiari per dare l'ultimo saluto a Stefano Alborino, l'operaio di 47 anni originario di Orta di Atella, tragicamente scomparso il 5 maggio a causa di una caduta da un’impalcatura durante il lavoro in un cantiere edile a Frattamaggiore. I funerali si sono svolti in un’atmosfera di dolore e solidarietà, commemorando la sua vita e la sua dedizione al lavoro.

Una folla commossa si è raccolta ieri per l'ultimosaluto a StefanoAlborino, il 47enne operaio originario di Orta di Atella precipitato da un'impalcatura lo scorso 5 maggio mentre lavorava a un cantiere edile in via Padre Mario Vergara, a Frattamaggiore. I funerali si sono tenuti ieri nella.

