L' Acf Arezzo pareggia 1-1 con San Marino Academy nell' ultima in casa della stagione

Nella penultima giornata del campionato di Serie B femminile, l'Acf Arezzo ha affrontato il San Marino Academy allo stadio comunale

nella penultima giornata del campionato di serie B femminile, allo stadio comunale "Città di Arezzo" l'Acf Arezzo ha pareggiato l'1-1 con il San MarinoAcademy, formazione in lotta per salvarsi. Le amaranto, che hanno conquistato l'aritmetica salvezza già da diverse giornate, vanno in vantaggio. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'Acf Arezzo pareggia 1-1 con San Marino Academy nell'ultima in casa della stagione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Acf Arezzo, la primavera conquista un punto importante contro la Juventus - Arezzo, 5 marzo 2025 – Allo Stadio Dei Pini di Foiano della Chiana, le cittine di Simone Gori mettono in campo una grande prestazione, strappando un prestigioso pareggio contro la capolista Juventus. Nel corso della prima partita di gioco, le amaranto difendono con ordine, chiudendo gli spazi alle bianconere e provando a ripartire, senza però impensierire Sossai. La prima vera occasione della partita arriva al 31’ in favore delle ospiti, quando Ferraresi tenta la rovesciata finita di poco a lato della porta. 🔗Leggi su lanazione.it

Si decide tutto nel secondo tempo. Prinzivalli e Corazzi regalano la vittoria all'ACF Arezzo. ACF Arezzo - Pavia Academy 2-0 - Arezzo, 10 marzo 2025 – Per la 21° giornata di Serie B, l’ACF Arezzo ospita allo Stadio Comunale di Subbiano il Pavia Academy. All’andata non era bastato il gol di Zito nel primo tempo per conquistare la vittoria, con le lombarde che hanno ribaltato il risultato nella ripresa. ACF AREZZO – PAVIA ACADEMY ACF Arezzo: Bartalini, Blasoni, Bruni, Tuteri, Fortunati, Prinzivalli (74’ Martino), Lorieri (51’ Carcassi), Corazzi, Barsali (78’ Lunghi), Licco (78’ Torres), Taddei A disposizione: Pieri, Toomey, Zito, Lunghi, Martino, Orsenigo, Santini Margherita, Torres, Carcassi, Razzolini All. 🔗Leggi su lanazione.it

Under 17: Pisa – Acf Arezzo 1-7 - Arezzo, 11 marzo 2025 – Under 17: Pisa-Acf Arezzo 1-7 Le cittine di Michele Spataro hanno dominato il Pisa nella quarta giornata della Fase Nazionale del campionato di categoria, imponendosi con un netto 7-1. Protagonista assoluta della partita è stata Marra, autrice di ben cinque gol, mentre Hervieux e Rosso hanno completato il tabellino delle marcatrici. Con questa vittoria, l’Under 17 amaranto sale al terzo posto in classifica con 8 punti, a due lunghezze dal Bologna (secondo) e a quattro dalla capolista Fiorentina. 🔗Leggi su lanazione.it

L'Acf Arezzo pareggia 1-1 con San Marino Academy nell'ultima in casa della stagione; ACF Arezzo e San Marino Academy pareggiano 1-1 nell'ultima partita casalinga; ACF Arezzo e San Marino Academy si annullano: 1-1 al “Città di Arezzo” nell’ultima casalinga stagionale; Acf e San Marino si dividono la posta: finisce 1-1. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pareggio tra ACF Arezzo e San Marino Academy. Due reti nel primo tempo decidono il risultato - Arezzo,12 maggio 2025 – Pareggio tra ACF Arezzo e San Marino Academy. Due reti nel primo tempo decidono il risultato. Penultima giornata di campionato e ultima partita della stagione in casa per l’ACF ... 🔗lanazione.it

ACF Arezzo e San Marino Academy pareggiano 1-1 nell'ultima partita casalinga - Le amaranto dell'Arezzo e le rivali del San Marino Academy chiudono in parità, entrambe sfiorano il raddoppio. 🔗msn.com

Acf e San Marino si dividono la posta: finisce 1-1 - Succede tutto nel primo tempo al Città di Arezzo. Nella penultima di campionato, ultima casalinga per le ragazze di Ilaria Leoni, l’Acf pareggia 1-1 con il San Marino Academy. La rete che sblocca il m ... 🔗teletruria.it