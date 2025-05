L’Accademia dello Sport sfonda quota 3 milioni in solidarietà | e da quest’anno spazio alla prevenzione

L'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo celebra un traguardo significativo, superando i 3 milioni di euro in iniziative benefiche. Quest'anno, la 49^ stagione sportiva non solo si dedica alla solidarietà, ma introduce anche un focus sulla prevenzione, culminando con un atteso torneo di tennis presso la Cittadella dello Sport di Bergamo.

Bergamo. A piccoli passi, verso grandi obiettivi: L’AccademiadelloSport per la solidarietà di Bergamo è pronta ad alzare il sipario sulla 49^ stagione Sportiva e solidale della sua storia, che vedrà il proprio culmine col torneo di tennis in programma sui campi della Cittadella delloSport di Bergamo dal 21 maggio al 6 giugno, e lo fa stringendo tra le mani una nuova, straordinaria medaglia.È quella dei 3 milioni donati sul territorio per sostenere progetti solidali in favore dei più deboli, traguardo già superato e che viene celebrato anche sulla copertina dell’edizione 2025 del libro che racconta la storia e la filosofia dell’associazione fondata da Giovanni Licini.Sarà un torneo con tantissime novità, sia sul piano Sportivo che su quello delle iniziative.La prima riguarda la scelta dell’intitolazione delle varie competizioni, che ora portano il nome delL’AccademiadelloSport o dei suoi sostenitori: una menzione particolare per il trofeo riservato alle giocatrici under 14 e per quello di seconda categoria femminile, dedicati rispettivamente ad Antonio Oprandi e Mirko Pedretti, amici prematuramente scomparsi. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Accademia dello Sport sfonda quota 3 milioni in solidarietà: e da quest’anno spazio alla prevenzione

