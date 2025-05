Labrioshow 2025 - Summer Edition

...questo evento, studenti appassionati daranno vita a performance indimenticabili, mescolando musica e teatro in un'unica grande festa. Il Labrioshow 2025 promette di evocare emozioni e celebrare il talento giovanile, creando un'atmosfera magica che unisce la comunità in un'esperienza artistica unica. Non perdere l'occasione di assistere a questo straordinario spettacolo!

Il 16 maggio il Liceo Labriola presenta il suo spettacolo musicale e teatrale all'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli.Il Labrioshow è ormai giunto alla sua quarta edizione ed è diventato un appuntamento atteso da studenti, famiglie e tutto il personale dello storico liceo di Bagnoli.

