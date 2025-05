Labico anziani a lezione anti truffe dai Carabinieri in chiesa

Nel cuore di Labico, i Carabinieri della Stazione locale si sono armati di informazioni preziose per proteggere gli anziani dalle truffe. Attraverso un incontro in chiesa, hanno condiviso strategie di prevenzione, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza nella comunità e a supportare le fasce più vulnerabili.

I Carabinieri della Stazione di Labico, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma volta a tutelare le fasce deboli, allo scopo di rafforzare la prevenzione e accrescere la funzione di rassicurazione sociale, hanno tenuto un incontro presso la chiesa.

