La vita e la carriera di Madonna diventeranno una miniserie Netflix

La vita iconica di Madonna prenderà vita in una nuova miniserie Netflix, sviluppata in collaborazione con il regista Shawn Levy. Questa serie promette di esplorare la carriera e le esperienze personali della pop star, offrendo uno sguardo approfondito sull'artista che ha rivoluzionato la musica e la cultura pop nel corso degli anni.

Madonna collaborerà con Shawn Levy per sviluppare una nuova miniserie Netflix ispirata alla sua vita. La vita e la carriera di Madonna saranno alla base di una nuova miniserie targata Netflix che verrà sviluppata dall'artista in collaborazione con Shawn Levy. Il filmmaker, tramite la sua casa di produzione 21 Laps, ha da tempo un accordo in esclusiva con la piattaforma di streaming. Secondo le fonti di Deadline, Madonna e Levy stanno parlando da tempo del progetto che, tuttavia, non è legato al film che avrebbe dovuto essere prodotto da Universal. Julia Garner avrebbe dovuto essere la Regina del Pop nel film, la cui produzione non è poi mai andata oltre.

