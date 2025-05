La vera Mission Impossible di Tom Cruise è stata quella di indossare un Rolex in platino difficilissimo da trovare

Tom Cruise, icona del cinema d'azione e fervente sostenitore della Scientology, è pronto a riconquistare il grande schermo con il suo attesissimo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning. In questo episodio finale della saga, il talentuoso sessantaduenne sfida ancora una volta i limiti, esibendosi in spettacolari acrobazie che lo vedono impegnato in inseguimenti mozzafiato, salti audaci e situazioni al limite del possibile, promettendo un'emozione senza pari.

Tom Cruise, il nostro eroe d'azione e “scientologo” preferito, è in piena promozione per il suo ultimo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, pronto a uscire nei cinema alla fine del mese. Che si tratti di precipitarsi con la moto giù da una vertiginosa scogliera, aggrapparsi a un aereo in volo o scalare l'edificio più alto del mondo, il sessantaduenne continua a fare acrobazie mozzafiato. Questa settimana in Corea del Sud ne ha fatta una altrettanto sorprendente da un punto di vista orologiero, infilando al polso un esemplare da urlo.Proprio così, Tom Cruise, elegantissimo in un abito firmato Brioni, ha indossato un Rolex Daytona in platino ref. 116506 durante l'ultima conferenza stampa di Mission: Impossible. Si tratta di un orologio di altissimo livello, già molto ricercato nella versione interamente in oro e acciaio inossidabile, che in questo caso ha fatto bella mostra di sé con un quadrante blu ghiaccio, cassa e bracciale interamente in platino e una lunetta Cerachrom color marrone castagna. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La vera Mission Impossible di Tom Cruise è stata quella di indossare un Rolex in platino difficilissimo da trovare

