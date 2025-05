La Tuscia dice no alle scorie nucleari Una domenica antinucleare a Corchiano

La Tuscia si unisce contro le scorie nucleari in una domenica di protesta a Corchiano. Bandiere gialle e simboli di pericolo radioattivo sventolano, ricordando l'impegno storico dell'Italia contro il nucleare. I sindaci, in fascia tricolore, partecipano attivamente, sostenuti dalla rete Tuscia in movimento, per affermare un chiaro "no" a questa minaccia per il territorio.

Bandiere gialle con il simbolo inconfondibile del pericolo radioattivo, memoria dello storico impegno antinucleare in Italia. Cartelli della rete Tuscia in movimento mescolati alle fasce tricolori dei sindaci di diverse . La Tusciadice no allescorienucleari. Una domenicaantinucleare a Corchiano il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Tuscia dice no alle scorie nucleari. Una domenica antinucleare a Corchiano

