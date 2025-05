La triste domenica in via Gorki | Vicini alla famiglia è distrutta

Un tragico evento si è verificato a Carate Brianza, a pochi passi da casa di Chamila, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nel Parco Nord. La scoperta, avvenuta ieri pomeriggio, ha scosso la comunità locale. L'area, solitamente frequentata da famiglie e appassionati di natura, si è trasformata in un luogo di dolore e angoscia, mentre le autorità avviano le indagini per fare luce su questa inquietante vicenda.

Meno di un chilometro da casa. Quattordici minuti a piedi, tre in auto. Tanto dista il corpo senza vita di Chamila da casa sua, in via Gorki. Un appartamento proprio davanti quel Parco Nord dove ha trovato la morte e dove, ieri pomeriggio, è stata ritrovata da un passante di Carate Brianza, che stava passeggiando tra i sentieri del bosco urbano. Fino a sera tardi quel pezzo di parco è stato delimitato dal nastro bianco e rosso e da un grande dispiegamento di forze dell’ordine e di guardie ecologiche volontarie. "Ma cos’è successo?", "È accaduto qualcosa di grave?", "Come mai ci sono polizia e carabinieri?", chiedevano le decine di frequentatori del parco che si sono trovati davanti la barriera di divise. Tra runner, ciclisti e persone che portavano a passeggio il cane, picnic e gente in costume a prendere il sole, ieri pomeriggio anche il Parco Nord è stato sconvolto dal ritrovamento della cinquantenne. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La triste domenica in via Gorki : "Vicini alla famiglia, è distrutta"

