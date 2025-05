La tranquillità di Banca Popolare di Sondrio | Notazioni Bce? Già adottate misure correttive

La Banca Popolare di Sondrio risponde alle osservazioni della BCE riguardo a governance e gestione del rischio di credito. In un comunicato del 12 maggio, l'istituto valtellinese sottolinea di aver già adottato misure correttive e chiarisce il contesto dell'ispezione effettuata tra ottobre e dicembre, evidenziando il proprio impegno verso la trasparenza e la stabilità finanziaria.

Dopo le critiche della Banca Centrale Europea sulla governance e la gestione del rischio di credito, arriva la replica della Popolare di Sondrio. L’istituto valtellinese, in un comunicato ufficiale diffuso nella serata di lunedì 12 maggio, precisa che l’ispezione della Bce si è svolta tra ottobre. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - La tranquillità di Banca Popolare di Sondrio: "Notazioni Bce? Già adottate misure correttive"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Boom su TikTok e Youtube : Quattro produttori e dj italiani rivisitano con i gattini un noto canto popolare finlandese

Arriva la canzone dei gattini, rivisitazione dance di un canto popolare finlandese. I let you by the river è il riadattamento in inglese ed in chiave dance di Ievan Polkka, un canto popolare finlandese degli anni ‘30.