La tendenza Liquid Lips segna definitivamente il ritorno dei lucidalabbra Ma rispetto agli anni 2000 formule e texture si sono evolute Per labbra scintillanti

Negli ultimi tempi, le

Sui social impazzano le "LiquidLips": labbra brillanti, luminose e ultra-viniliche, truccate con lucidalabbra e lip oil, trasparenti o glitterati, tornati di moda insieme a tutto ciò che spopolava negli anni2000. Così le tendenze Y2K diventano più attuali che mai. Soprattutto in vista dell'estate. Perché sostituendo il lip gloss al rossetto, si illumina il sorriso. Lip balm vs maschere labbra: quale scegliere per una bocca al top? X Leggi anche › Rimpolpante labbra effetto filler: guida ai lip plumper › Cosa aspettarsi dopo il filler labbra? Tempi di recupero, effetti e attenzioni › labbra secche e screpolate: come scegliere il burrocacao più adatto Come scegliere il lucidalabbra effetto "LiquidLips"Glossy, viniliche e scintillanti, le LiquidLips possono essere truccate in modi diversi: trasparenti o colorate, glitterate o degradè.

