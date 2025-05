La telefonata tra Edan Alexander e la madre Trump rilancia la scena dopo la liberazione | così il 21enne lo ringrazia l’ipotesi dell’incontro – Il video

La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas. Il 21enne, che ha riacquistato la libertà dopo 584 giorni di prigionia a Gaza, riceve parole di conforto e orgoglio. Anche Donald Trump ha condiviso il toccante video, celebrando questo emozionante ricongiungimento familiare.

Anche Donald Trump ha rilanciato il video della prima telefonatadopo la liberazione tra EdanAlexander e sua madre. Il soldato israeliano 21enne, con cittadinanza americana, è stato liberato da Hamas dopo 584 giorni di prigionia a Gaza. Al figlio, Yael Alexander ha detto: «Sei forte. Sei al sicuro. Sei a casa. Ci rivedremo presto. Ti amo». Il video è stato diffuso dall’Idf e rilanciato anche dagli account della Casa Bianca.Il soldato rapito il 7 ottobre 2023, ha raccontato di aver subito torture e di essere rimasto ammanettato in una gabbia per un lungo periodo di tempo. Per lui non sarà seguito il protocollo previsto dalle autorità israeliane. dopo gli abbracci con la famiglia, le visite mediche obbligatorie a Tel Aviv, gli incontri con l’intelligence, l’accoglienza degli inviati Usa nella base di Reem, Alexander potrebbe partire per Doha dove ad attenderlo ci sarà il presidente Donald Trump. 🔗Leggi su Open.online

