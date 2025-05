La tassa sui rifiuti aumenta e questa è la situazione in via Uditore

(?? Campo content non trovato)

Caro Comune di Palermo, oggi mi hai scritto per ricordarmi che i primi di giugno dovrò pagare l'acconto Tari 2025, che è mio preciso dovere e ci tieni a precisare che nel caso in cui non pago sarà un problema per me. Io ti rispondo che il tuo dovere, di contro, è di garantire un adeguato servizio. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La tassa sui rifiuti aumenta e questa è la situazione in via Uditore...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, cambia tassa rifiuti: «Scatta la riduzione per 200mila famiglie» - È la prima volta che nell?era della legge dei sindaci votati direttamente dai cittadini, cioè dal 1994, che il Comune abbassa le tasse. Si parte dalla Tari, la Tassa sui rifiuti,... 🔗Leggi su ilmattino.it

Riduzione della tassa sui rifiuti, gli albergatori: "Un intervento concreto a sostegno di famiglie e attività" - Federalberghi Riccione accoglie molto positivamente il taglio della tassa sui rifiuti del 5,3% su tutte le utenze, domestiche e non domestiche. "Un intervento concreto a sostegno delle famiglie e delle attività economiche del territorio - scrive la Federalberghi -. Da sempre la nostra categoria... 🔗Leggi su riminitoday.it

Consiglio, approvati gli aumenti della Tari (tassa rifiuti) previsti nel 2024. Fondo per le esenzioni - Con il voto favorevole del consiglio comunale è stato confermato il previsto aumento dell’aumento delle tariffe della TARI per l'anno 2025, aumento derivato dal Piano Economico Finanziario (PEF) validato da AURI il 16 aprile 2024. L’aumento delle tariffe non è una scelta locale, ma un... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Anche a Brisighella la tassa rifiuti aumenta nel 2025: il costo del gestore Hera cresce del 9 percento; TARI, che caos: il bonus rifiuti aumenta la tassa; Tari 2024, aumenta la tassa sui rifiuti. La classifica delle città dove si paga di più; Bonus Sociale rifiuti: aumento tassa con il nuovo sconto TARI. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L’aggravio sarà diverso a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e/o della superficie dell’immobile - Il consiglio comunale di Brisighella ha approvato lunedì 28 aprile le nuove tariffe Tari (tassa sui rifiuti) per l’anno 2025. Come accade su tutto il territorio provinciale, anche a Brisighella si reg ... 🔗ravennaedintorni.it

Aumenta la Tari: "Mazzata per i commercianti" - Un aumento previsto, ma non per questo meno doloroso. Il 6% in più che i residenti di Verucchio si troveranno... Un aumento previsto, ma non per questo meno doloroso. Il 6% in più che i residenti di V ... 🔗msn.com

Rifiuti, Borre 'costo servizio aumentato, nessuno pagherà meno' - "E' vero, il costo del servizio è aumentato, quindi probabilmente nessuno pagherà di meno". Così la vicesindaca di Aosta con delega alle Finanze, Josette Borre, durante il dibattito in Consiglio comun ... 🔗msn.com