La Tari aumenta e in via Marinai Alliata la munnizza resta

Come ogni anno, puntualissimo, è arrivato l'acconto della Tari. Stupisce la puntuale precisione e il forte anticipo della tassa, ma anche la lettera inviata, ben dettagliata su come procedere al pagamento, e addirittura con un aumento. Non può sorgere nessun dubbio al riguardo. Il dubbio. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La Tari aumenta e in via Marinai Alliata la "munnizza" resta

