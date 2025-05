La Sugar Tax potrebbe entrare in vigore a luglio Confindustria | A rischio migliaia di posti di lavoro

La proposta di introdurre la Sugar Tax a luglio suscita preoccupazioni tra gli imprenditori, con Confindustria che avverte del rischio per migliaia di posti di lavoro. In un contesto già difficile per il Sud Italia, dove si cerca di attrarre investimenti e trattenere talenti, questa misura potrebbe penalizzare ulteriormente le aziende locali impegnate nell'innovazione.

"In un momento in cui il Sud Italia lotta per attrarre investimenti, creare occupazione e trattenere i talenti, la prospettiva dell'introduzione della Sugar Tax rischia di infliggere un colpo pesantissimo a quelle realtà imprenditoriali che ogni giorno scelgono di produrre valore, innovare e.

Sugar tax, le imprese chiedono lo stop: nessun beneficio per la salute - A Tuttofood il comparto delle bevande analcoliche ha ribadito la richiesta di annullare o rinviare la Sugar tax. Le imprese denunciano effetti negativi su occupazione, consumi e investimenti, senza be ...

Sugar tax verso il rinvio al 2025, Giorgetti: «Stiamo facendo uno sforzo per trovare le coperture» - La Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Economia sono al lavoro per trovare una soluzione che consenta di posticipare al 2025 la cosiddetta sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate.

