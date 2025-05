La storia dell’incredibile falla delle schede madri Asus che permetteva di installare da remoto ogni software

DriverHub, il software di Asus progettato per semplificare l'installazione automatica dei driver tramite una configurazione del BIOS, ha mostrato una vulnerabilità critica che potrebbe compromettere la sicurezza dei sistemi. In questo articolo, esploreremo la storia della scoperta di questa falla e le misure adottate da Asus per risolvere il problema, garantendo così una maggiore protezione per gli utenti.

DriverHub, il software di Asus che facilita l’installazione dei driver in automatico grazie ad una impostazione del bios, aveva una vulnerabilità gravissima che Asus ha corretto. Ecco la storia di come è stata scoperta.. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - La storia dell’incredibile falla delle schede madri Asus che permetteva di installare da remoto ogni software

