la stanza del senso di colpa l approfondimento di danyla de vincentiis

In questo articolo, Danyla De Vincentiis esplora il tema del senso di colpa, un’emozione complessa e spesso debilitante. Attraverso il suo intervento nella trasmissione “A Casa di Amici” su Radio Roma News, la psicologa e parent coach offre spunti preziosi per comprendere e gestire questo sentimento, favorendo un nuovo inizio per la settimana.

Nuovo inizio di settimana con gli approfondimenti di Danyla De Vincentiis. Tema di questo articolo i sensi di colpa, argomento trattato dalla psicologa e parent coach nel corso del suo ultimo intervento nella trasmissione "A Casa di Amici" su Radio Roma News, canale 14 del digitale terrestre a Roma e nel Lazio. Spesso il senso di colpa raggiunge livelli molto forti che portano ad una vera e propria interiorizzazione e a trasformarlo in frustrazione e fallimento personale. La dottoressa Danyla De Vincentiis, partendo dalla citazione di Seneca: " La principale e la più grave punizione per chi ha commesso una colpa, sta nel sentirsi colpevole ", sottolinea l'importanza delle sensazioni che proviamo. " Il senso di colpa in realtà è una sensazione che l'individuo prova per un comportamento umano, ovvero per una azione o non azione che si commette e che – ci porta a provare disagio, imbarazzo, vergogna, dispiacere – per aver fatto o non fatto una determinata cosa " – precisa la dottoressa.

