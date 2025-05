La sportività di Jannik Sinner | il primo a soccorrere De Jong dopo la caduta

La sportività di Jannik Sinner si è messa in luce durante gli Internazionali d’Italia 2025. Il giovane tennista italiano si è dimostrato un vero esempio di fair play, soccorrendo prontamente Jesper de Jong, dopo una caduta, mentre conduceva il match. Questo gesto ha sottolineato non solo la sua bravura in campo, ma anche i valori dello sport.

Gesto di fair play di JannikSinner nel corso del match valido per i sedicesimi degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, in corso contro il lucky loser neerlandese Jesper de Jong avvenuto sul 40-15 del quinto game del secondo set con l’azzurro avanti di un set ed un break.Nel corso dello scambio chiuso in favore dell’azzurro con un passante di rovescio incrociato vincente, de Jong scivola e si fa male al polso destro: Sinner è il primo a sincerarsi delle condizioni dell’avversario, andando nell’altra metà campo a verificare cosa fosse successo al neerlandese.Il giudice di sedia chiede l’immediato intervento del fisioterapista, che si prende cura del polso di de Jong ed il gioco riprende subito, con l’interruzione che dura poco più di 3 minuti. Il neerlandese, al cambio di campo, chiama il medical timeout: il fisioterapista rientra e fascia il polso destro del neerlandese, che può così concludere il match. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La sportività di Jannik Sinner: il primo a soccorrere De Jong dopo la caduta

