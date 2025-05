La sonda sovietica fuori controllo si è schiantata sulla terra ma neanche i russi sanno davvero dove sia

La sonda sovietica Kosmos 482, lanciata nel 1972, è tornata sulla Terra, schiantandosi in una posizione ignota. Nonostante le ricerche, i russi non hanno ancora localizzato il punto d'impatto, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'impatto del suo rientro. Ancora nessun danno segnalato, ma l'incertezza permane.

La sondasovietica Kosmos 482 è finalmente tornata sullaterra, ma a quanto pare non si sa con esattezza dove sia atterrata. Nessuno, secondo Rainews, ha segnalato eventuali danni causati dalla caduta dell’oggetto spaziale, che ha terminato il suo viaggio iniziato nel 1972. Kosmos ha ricevuto molte attenzioni scientifiche, visto che era stata designata per un atterraggio su Venere e nonostante avesse dei problemi sin dall’inizio del lancio, si credeva che potesse resistere durante la discesa, fino a raggiungere il terreno ad alta velocità. Alle 8.05 di sabato 10 maggio è stata osservata dal sensore tedesco Tira a circa 100 chilometri di quota, mentre transitava sopra la Germania. In seguito anche l’agenzia spaziale russa Roscosmos è riuscita ad intercettarla lungo il percorso, anche se poco dopo si sono perse le sue tracce: è probabile che il rientro sia avvenuto proprio in quegli istanti. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sonda sovietica fuori controllo si è schiantata sulla terra, ma neanche i russi sanno davvero dove sia

