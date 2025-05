la sicilia protagonista al salone del libro di torino dal 15 al 19 maggio

La Sicilia si prepara a brillare al Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 15 al 19 maggio. In questa 37esima edizione, l'assessorato regionale dei Beni culturali, con la Biblioteca centrale "Alberto Bombace", offrirà uno spazio espositivo ricco di storia, cultura e novità, celebrando la straordinaria eredità letteraria dell'isola.

Annalisa Baeli, da Novara di Sicilia al Salone del libro di Torino con il nuovo romanzo “Le cose che so di te” - Baeli non parteciperà soltanto come autrice: è infatti direttrice di ben tre collane editoriali per la stessa casa editrice, un ruolo che conferma il suo impegno nel panorama editoriale italiano. Il pubblico avrà l’occasione di incontrarla durante la presentazione ufficiale, prevista per il 18... 🔗Leggi su messinatoday.it