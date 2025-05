La sfida di Resilco I rifiuti industriali diventano materia prima

Resilco Srl - Società Benefit, startup innovativa con sede a Bergamo, si propone di rivoluzionare il settore delle costruzioni. Attraverso una tecnologia all'avanguardia, tratta rifiuti provenienti da acciaierie e termovalorizzatori, fissando la CO2 e trasformandoli in materie prime secondarie. Questa iniziativa non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma offre anche nuove opportunità per l’industria edilizia, supportando la transizione verso un futuro più circolare e responsabile.

PRENDERE i rifiuti di acciaierie e termovalorizzatori, trattarli, fissare la CO2 e trasformarli in componenti per edilizia e costruzioni. Resilco Srl - Società Benefit, startup innovativa con sede a Bergamo, ha sviluppato una tecnologia innovativa per il trattamento di alcune tipologie di rifiutiindustriali trasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2. E annuncia la chiusura di un round Serie A da 5 milioni di euro. Il round è stato guidato da 360 Capital, società europea di venture capital, attraverso il proprio fondo climate tech 360 LIFE II - sostenuto anche da CDP Venture Capital, attraverso il Green Transition Fund – che utilizza risorse Pnrr - e con il coinvolgimento del Fondo Parallelo LV 360, partecipato da Lombardia Venture, che sostiene la crescita e lo sviluppo delle startup lombarde con forte potenziale di innovazione tecnologica. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sfida di Resilco. I rifiuti industriali diventano materia prima

