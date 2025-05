La sfida dei colloqui Mosca-Kiev Zelensky | Pronto a vedere Putin

Lo Zar propone negoziati diretti in Turchia da giovedì. Trump all'Ucraina: "Accettate, capiremo se Vladimir vuole la pace". Volodymyr: "Lo aspetto di persona, basta scuse" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La sfida dei colloqui Mosca-Kiev. Zelensky: "Pronto a vedere Putin"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina, nuovi colloqui sulla tregua domenica a Gedda, Zelensky attacca Putin: "Vuole indebolirci, non è pronto per la pace" - Nonostante il passo in avanti sulla tregua, Zelensky ha continuato ad attaccare Putin Domenica a Gedda riprenderanno i colloqui per una tregua in Ucraina. Lo ha detto l'inviato speciale Usa Witkoff. Quest'ultimo ha poi specificato che la tregua non riguarda solo l'energia ma è una questione p 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Ucraina, Russia: inizio colloqui diretti con Kiev è una priorità. Ma “non sappiamo se Zelensky accetterà la tregua, questa è manipolazione” - Roma, 29 aprile 2025 – Il cessate il fuoco di 3 hgiorni Mosca fa un timido passo avanti verso una possibile tregua. Sul tavolo non solo il cessate il fuoco di 3 giorni, dall'8 al 10 maggio, annunciato da Putin in occasione dell'80esimo anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale ma anche “la questione della legittimità” del presidente ucraino Zelensky, giudicata dal Cremlino “secondaria” rispetto all'avvio di negoziati diretti con l'Ucraina. 🔗Leggi su quotidiano.net

Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. Zelensky: “La guerra continua a causa della Russia” - Domani le delegazioni Usa e ucraina si incontreranno in Arabia Saudita per discutere del conflitto e dell'eventuale pace. Un incontro su cui Zelensky e Trump ripongono numerose speranze, ma che per ora sembra imprevedibile. Il leader di Kiev ha ribadito la sua volontà di trovare un accordo, sottolineando che finora la guerra è proseguita solo per la volontà di MoscaL'articolo Ucraina, domani i colloqui a Gedda tra Kiev e Washington. 🔗Leggi su ildifforme.it

Su questo argomento da altre fonti

La sfida dei colloqui Mosca-Kiev. Zelensky: Pronto a vedere Putin; Parata del 9 maggio in Russia, Zelensky non garantisce tregua. Mosca: Kiev potrebbe non vedere il giorno dopo; Cremlino, colloqui tra Witkoff e Putin: Ipotesi trattative dirette Mosca-Kiev | Trump: Crimea alla Russia e Zelensky firmi subito l'accordo sulle terre rare; Attacco ucraino con missili Atacms in Russia. Mosca: risponderemo - Mosca: sono un furto i 20 miliardi di dollari di aiuti a Kiev sbloccati dagli Usa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

La sfida dei colloqui Mosca-Kiev. Zelensky: "Pronto a vedere Putin" - Lo Zar propone negoziati diretti in Turchia da giovedì. Trump all'Ucraina: "Accettate, capiremo se Vladimir vuole la pace". Volodymyr: "Lo aspetto di persona, basta scuse" ... 🔗ilgiornale.it

Zelensky sfida Putin: "Subito la tregua, ti aspetto giovedì a Istanbul" - Putin propone negoziati diretti Mosca-Kiev giovedì a Istanbul, Ucraina e Ue frenano chiedendo prima la tregua ma Trump spinge Zelensky ad accettare e il leader ucraino in serata rompe gli indugi: «Att ... 🔗lastampa.it

L'apertura di Putin, il pressing di Trump, la sfida di Zelensky - Il presidente ucraino rilancia e sfida Putin a un faccia a faccia a Istanbul giovedì - ma prima chiede una tregua di 30 giorni. Si attende la risposta del Cremlino ... 🔗msn.com