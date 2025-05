La settimana dei mercati occhi sull' inflazione Usa e Pil dell' Eurozona

In breve da Zazoom:

Nella prossima settimana, l'attenzione degli investitori si concentrerà sull'inflazione negli Stati Uniti e sul PIL dell'Eurozona. Dopo i recenti colloqui sui dazi tra Usa e Cina a Ginevra, l'uscita dell'indice dei prezzi americani martedì 13 maggio suscita grande interesse. Sebbene gli analisti di Bloomberg prevedano stabilità, gli effetti della guerra potrebbero portare a sorprese significative, influenzando i mercati occidentali.

