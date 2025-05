La serie su Mussolini arriva negli Stati Uniti e in America Latina | sarà distribuito da Mubi

La serie dedicata a Benito Mussolini, ispirata ai romanzi di Antonio Scurati, debutta negli Stati Uniti e in America Latina grazie a Mubi. Questo racconto avvincente dell'ascesa del dittatore italiano promette di catturare l'attenzione del pubblico, offrendo uno sguardo approfondito su un periodo cruciale della storia. Scopri di più sul suo arrivo!

