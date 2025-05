La seconda giovinezza dell' Accedemia Belle Arti | in tanti all' Open Day per i nuovi corsi il design su tutti

L'Accademia Vannucci di Perugia vive una seconda giovinezza, attirando numerosi visitatori all'open day per presentare i nuovi corsi, con un focus particolare sul design. I programmi artistici-professionali rispondono alla crescente domanda di formazione di alto livello nel campo dell'arte, del cinema e della grafica, facendo eco alle tendenze globali sempre più orientate verso l'innovazione nel design.

Il rilancio dell'Accademia Vannucci di Perugia è pArtito con i nuovicorsiArtistici-professionali che intercettano quella formazione di alto livello richiesta sempre di più dal mondo dell'arte, del cinema, dell grafica e soprattutto del settore del design che a livello mondiale guarda.

