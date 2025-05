La Salernitana si gioca tutto parla Marino | Vincere per salvarci non possiamo deludere i tifosi

In una notte cruciale, la Salernitana si prepara ad affrontare il Cittadella, pronta a combattere contro paure e fragilità. Una vittoria in Veneto è indispensabile, ma non basta: dovrà arrivare anche un risultato favorevole dagli altri campi. Con l'orecchio incollato alla radiolina, i tifosi sperano che la sorte riservi loro una gioia inaspettata. Il destino della squadra è appeso a un filo sottile.

tutto in una notte: contro le sue paure e fragilità, la Salernitana deve Vincere a Cittadella e poi incollare l'orecchio alla radiolina. Insieme alla vittoria in Veneto, serve pure la concomitante notizia della frenata di una squadra che sopravanza i granata in classifica. Scelga la sorte, anzi. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - La Salernitana si gioca tutto, parla Marino: "Vincere per salvarci, non possiamo deludere i tifosi"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

