La Russia rifiuta l’ultimatum di Kyiv e dei Volenterosi | Inaccettabile per noi

La Russia ha respinto con fermezza l'ultimatum lanciato dai leader dei cosiddetti Paesi Volenterosi, definendo il loro linguaggio inaccettabile. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha sottolineato che tale approccio non è appropriato e non può essere tollerato, alimentando ulteriormente le tensioni nel contesto del conflitto con Kyiv.

Il Cremlino ha con respinto l’ultimatum avanzato dai leader dei cosiddetti Paesi Volenterosi: «Questo linguaggio non è accettabile per la Russia, non è appropriato, non si può parlare alla Russia in questo modo», ha detto il portavoce Dmitrij Peskov, intervenendo dopo le dichiarazioni arrivate da Kyiv, dove si minacciano nuove sanzioni contro Mosca in assenza di una sospensione delle ostilità di almeno 30 giorni.Peskov: «Anche Trump si è detto favorevole al piano di Mosca sui negoziati»Parallelamente, Mosca ha rilanciato l’iniziativa per colloqui diretti con l’Ucraina, proponendo un incontro a Istanbul per giovedì 15 maggio: «Siamo pronti a cercare seriamente soluzioni per una soluzione pacifica a lungo termine», ha detto ancora Peskov, sottolineando che la proposta russa riceve il sostegno di «molti Paesi», tra cui quelli del gruppo Brics e la Cina. 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Russia rifiuta l’ultimatum di Kyiv e dei Volenterosi: «Inaccettabile per noi»

