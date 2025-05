La Roma si ferma a Bergamo 2-1 Sulemana blinda il piazzamento Champions dell' Atalanta

Nel match di Bergamo, l'Atalanta supera la Roma con un punteggio di 2-1, consolidando il proprio piazzamento in Champions League. I gol di Lookman e Sulemana, intervallati dal pareggio di Cristante, regalano ai padroni di casa un'importante vittoria, mentre il club giallorosso lascia Bergamo a mani vuote.

Atalanta-Roma 2-1 MARCATORI : 9'pt Lookman, 32'pt Cristante, 31'st Sulemana. Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi 6.5; Kossounou 7, Djimsiti 6.5, De Roon 6; Bellanova 6 (37'st Ruggeri sv), Pasalic 6.5 (23'st Sulemana 7.5), Ederson 6.5, Zappacosta 6.5; De Ketelaere 6 (23'st Samardzic 6.5), Retegui 6 (43' Maldini sv), Lookman 7 (43' Brescianini sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Comi, Riccio, Bernasconi,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Roma si ferma a Bergamo (2-1), Sulemana blinda il piazzamento Champions dell'Atalanta

