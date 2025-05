La rivoluzione del discount

L'arrivo di Lidl in Italia nel 1992 ha segnato una svolta nella grande distribuzione organizzata. Con l'apertura del primo negozio ad Arzignano, l'azienda ha rapidamente guadagnato terreno, espandendo la sua rete a 780 punti vendita e creando circa 23 mila posti di lavoro. La rivoluzione dei prezzi competitivi e della qualità accessibile ha trasformato il panorama retail italiano, rendendo Lidl un protagonista indiscusso del settore.

AL SUO ARRIVO in Italia, nel 1992, Lidl ha sparigliato le carte sul tavolo della grande distribuzione organizzata. Il primo punto vendita è stato aperto infatti nel 1992, ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Da allora, i punti vendita in tutta Italia si sono moltiplicati, fino a diventare oggi 780 su tutto il territorio nazionale. Sono invece circa 23 mila i dipendenti. La rivoluzione di allora, sono passati più di 30 anni, era riassumibile in una sola parola: discount. In cosa consisteva? Un modello di spesa senza fronzoli, con punti vendita di media dimensione, assortimento essenziale, un livello di servizio basico, il tutto caratterizzato dalla forte convenienza rispetto ai supermercati classici. Da allora molte cose sono cambiate. In Italia sono arrivati anche altri grandi marchi. Lidl Italia stessa è diventata sempre più grande e presente in tutto il territorio, tanto che oggi può contare su una rete logistica di 12 hub. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La rivoluzione del discount

