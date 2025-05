La risurrezione magica dell’Inter

La risurrezione magica dell'Inter sta prendendo forma, come riportano le ultime notizie dai nostri cugini spagnoli. Sport, una delle principali fonti iberiche, rivela le preoccupazioni espresse da Simone Inzaghi, allenatore della squadra, poco più di due settimane fa. Scopriamo come il club sta affrontando questa sfida e quali sono le nuove speranze per il futuro.

Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue:“Estamos preocupados“, admitía sin tapujos Simone Inzhagi hace poco más de dos semanas, un no tan lejano 23 de abril; el técnico italiano se sinceraba ante su afición tras recibir una dolorosa goleada (0-3) ante su eterno rival que significó la eliminación copera en semifinales. Ese mismo fin de semana, por si fuera poco, los nerazurri sucumbieron también en el Giuseppe Meazza ante la Roma (0-1) a las puertas de visitar al Barça en Champions, dejando el campeonato liguero en bandeja de plata para sus principales rivales este curso, el Nápoles.Jugadores importantes lesionados, malas sensaciones en el tramo decisivo de la temporada, un equipo agotado física y mentalmente. 🔗Leggi su Justcalcio.com

