La Reyer contro la corazzata Bologna | domenica gara 1 dei quarti di finale

Archiviata la regular season con la vittoria su Varese e l'ottavo posto in classifica - ultimo disponibile per accedere ai playoff -, frutto di 16 vittorie e 14 sconfitte, la Reyer Venezia approda ai quarti di finale del campionato di serie A di basket contro la capolista Bologna (23-7). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Novellino non crede nella Juventus: «Mi ha deluso molto quest’anno, mi sarei aspettato decisamente di più! Sarà dura contro Lazio e Bologna per la Champions» - di Redazione JuventusNews24Novellino, ex allenatore, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla lotta Scudetto e sulla lotta Champions. Parole che riguardano anche la JuventusAi microfoni di Radio Napoli Centrale, Walter Novellino ha inquadrato così la situazione nelle pari alte della classifica di Serie A. Ecco la sua analisi, che riguarda anche la Juventus.PAROLE – «Il Napoli di Conte mi sta piacendo tanto, sarà una bella lotta con Inter e Atalanta. 🔗 Leggi su juventusnews24.com

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗 Leggi su sport.quotidiano.net

Bologna,tensioni a corteo contro riarmo - 17.40 Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna dove si stanno tenendo due manifestazioni: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa e quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I manifestanti in testa al corteo contro il riarmo hanno provato a forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere piazza Maggiore dove si tiene in contemporanea la manifestazione dei sindaci. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it