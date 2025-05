La reazione spontanea di Zielinski all’infortunio di Lobotka sgomento in tv | “È mio amico”

La reazione di Zielinski all'infortunio di Lobotka ha colto di sorpresa i telespettatori. In diretta TV, l'ex centrocampista polacco, attualmente all'Inter, ha espresso il suo sgomento e preoccupazione per l'amico: "È mio amico. Speriamo davvero non si sia fatto nulla di grave", commentando la notizia di un nuovo infortunio rimediato durante la partita contro il Genoa.

L'ex centrocampista polacco, oggi all'Inter, ha appreso in tv che l'ex compagno s'è fatto male di nuovo con il Genoa: "Ma è live? Speriamo davvero non si sia fatto nulla di grave". 🔗Leggi su Fanpage.it

