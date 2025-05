La pulizia delle strade e i parcheggi introvabili | è caos multe

A Monza, la crescente insoddisfazione dei residenti per la difficoltà nel trovare parcheggio si intensifica, in particolare durante le fasce orarie di spazzamento strade. Le multe aumentano, mentre i lavori in corso in diverse zone, come via Baioni e Libertà, stanno aggravando la situazione. Le proteste si estendono anche alle Grazie Vecchie, evidenziando un problema che affligge sempre più i quartieri della città.

Aumentano le multe e incalza la protesta nei quartieri di Monza, dove i residenti faticano a trovare un posto auto nelle fasce orarie di spazzamento strade. Dopo le segnalazioni in via Baioni e a Libertà – in cui i lavori in corso sui marciapiedi, in ritardo rispetto al programma, hanno ridotto la disponibilità di parcheggi –, altre proteste si stanno registrando alle Grazie Vecchie e a Sant’Alessandro. A farsi portavoce del malessere dei residenti è il centrodestra. "Le sanzioni per divieto di sosta nei giorni di spazzamento si stanno moltiplicando - dichiara il consigliere della Lega Simone Villa -. In diversi quartieri spostare l’auto negli orari stabiliti rappresenta una difficoltà concreta. L’amministrazione dovrebbe adottare una programmazione più attenta, prevedendo alternative e non facendo multe per fare cassa". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La pulizia delle strade e i parcheggi introvabili: è caos multe

Nuovi servizi per ambiente e mobilità: pulizia strade, segnaletica Ztl e parcheggio per bus turistici - NARDO’ - Prosegue la fase operativa del programma “Il Turismo che vorrei”, l’iniziativa promossa dell’assessorato al Turismo e marketing territoriale del Comune di Nardò, per spingere chi opera nel comparto, i cittadini e gli stessi turisti, a contribuire con la propria esperienza e il proprio... 🔗Leggi su lecceprima.it

"Strade impraticabili, parcheggi insufficienti ma si pensa a Mussolini": Costa (Forza Chieti) attacca il Comune - "Non voglio vestire i panni del bastian contrario, ma è innegabile che questa amministrazione stia andando oltre il sopportabile per chi ha assunto il dovere e l'obbligo di rappresentare i cittadini di Chieti, ai quali ha chiesto il voto per sedere nel consiglio comunale".A dirlo è il... 🔗Leggi su chietitoday.it

Pulizia straordinaria delle strade nel Municipio 3 - Il Municipio Roma III Montesacro, in collaborazione con AMA, ha annunciato l’avvio di un programma straordinario di pulizia delle strade, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la vivibilità del quartiere. Si parte dal quartiere di Sacco Pastore, con due giornate di interventi intensivi previste per il 5 e il 7 marzo 2025.Le strade interessateIn data 5 marzo:via valdarnovia Valpicellavia Valsuganavia Capo Misenovia Sacco PastoreIn data 6 marzo:via Val di Fassavia Val Chisonevia Val di Fiemmevia dei Campi Flegreivia Valdinieve, da via ... 🔗Leggi su funweek.it

Parcheggi introvabili e rifiuti abbandonati a Macerata: lo sfogo dei residenti (che vanno dal sindaco); Arrivano gli uffici del Tribunale: tolti 16 parcheggi gratis nel quartiere monzese; Alla ricerca di vacanze tranquille? Ecco quando e perché non dovreste andare in Albania (nonostante il mare e i prezzi bassi).

