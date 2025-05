La protesta di San Marone Zone verdi nel degrado

CivitaSvolta solleva una questione cruciale: i cittadini di Civitanova, indipendentemente dalla loro residenza in periferia o in centro, godono della stessa dignità? La polemica si accende con una lunga lista di lamentele riguardanti le condizioni delle aree verdi in via Verga e nel quartiere di San Marone, mettendo in luce le disparità nella gestione delle risorse e dei servizi.

"I civitanovesi che vivono in periferia hanno la stessa dignità di quelli che abitano in centro? Non pagano le stesse tasse?". Se lo chiede polemicamente CivitaSvolta, che all’amministrazione di Civitanova presenta una lunga lista delle doglianze relativa alle condizioni in cui versano alcune Zoneverdi di via Verga e dintorni, nel quartiere di San Marone (nelle foto). "C’è un furgone parcheggiato sull’erba che sta lì da prima di Pasqua, i cestini dei rifiuti sono rotti e i rifiuti lasciati in terra sul marciapiede, rotte anche diverse panchine", segnala l’associazione che sul lungomare Piermanni gestisce la BiblioExpress e che lamenta una sorta di "decoro urbano selettivo", in riferimento agli annunci dell’assessore Giuseppe Cognigni circa investimenti previsti dal Comune per acquistare nuovi arredi urbani e migliorare aiuole e verde pubblico, interventi che però interessano principalmente la zona del centro della città. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La protesta di San Marone. Zone verdi nel degrado

