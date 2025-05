La Promessa | Pia svela la finzione Romulo abbandona la tenuta e Cruz reagisce

La tensione alla tenuta de La Promessa è palpabile: Pia Adarre, interpretata da Maria Castro, svela la verità dietro la finzione, mentre Romulo decide di abbandonare il posto. Cruz, colpito dagli eventi, reagisce in modo imprevedibile. Dopo l’assassinio di Gregorio Castillo, la situazione si complica ulteriormente, promettendo stravolgimenti inaspettati.

La situazione a La Promessa sta per subire un cambiamento significativo. Con il rifiuto di riassumere Pia Adarre (interpretata da Maria Castro), l’atmosfera all’interno della tenuta si carica di tensione. L’episodio che ha visto l’assassinio di Gregorio Castillo (Bruno Lastra) ha aperto la strada a sviluppi inaspettati, che scuoteranno le fondamenta della convivenza e del . L'articolo La Promessa: Pia svela la finzione, Romuloabbandona la tenuta e Cruzreagisce è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa: Pia svela la finzione, Romulo abbandona la tenuta e Cruz reagisce

Ne parlano su altre fonti

La Promessa, anticipazioni 11 aprile: Salvador spiazza Maria, Jana svela a Manuel la verità su Pia - Vuoi sapere cosa succederà nella puntata de La Promessa di venerdì 11 aprile 2025? Ecco alcune anticipazioni: Salvador stupisce Maria, mentre Manuel scopre la verità su Pia. La puntata de La Promessa di venerdì 11 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Salvador stupisce Maria con una proposta, Petra minaccia Ayala di smascherarlo e Jana racconta a Manuel tutta la verità in merito a Pia. 🔗Leggi su movieplayer.it

La Promessa, anticipazioni: la fuga estrema di Pia e il segreto di Jana - Che dire… c’è un peso enorme sulle spalle di chi decide di sparire dal mondo, di rinunciare a una vita intera pur di mettersi in salvo. Eppure, Pia ci sta provando davvero. Lontana da sguardi indiscreti, si è rifugiata in una grotta, convinta che questa radicale messa in scena – la propria morte – sia […] L'articolo La Promessa, anticipazioni: la fuga estrema di Pia e il segreto di Jana è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

La Promessa, anticipazioni 18 aprile: Manuel e Jana soccorrono Pia, Petra regola i conti con Ayala - La puntata di venerdì 18 aprile de La Promessa si preannuncia particolarmente scoppiettante. Manuel e Jana aiutano Pia, mentre Petra decide di regolare i conti una volta per tutte con Ayala. La puntata de La Promessa di venerdì 18 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Petra riesce a vendicarsi del conte Ayala. Manuel e Jana vanno a trovare Pia nella grotta e la trovano in condizioni critiche. 🔗Leggi su movieplayer.it

La Promessa: Pia svela la finzione, Romulo abbandona la tenuta e Cruz reagisce; Roberta Petrelluzzi | serietà e rigore nel true crime giudiziario senza artifici; La Promessa, anticipazioni spagnole: Jana riabbraccia Manuel e gli svela la verità sul finto decesso di Pia; LA PROMESSA, anticipazioni: il segreto che potrebbe sconvolgere la tenuta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Promessa, anticipazioni 11 aprile: Salvador spiazza Maria, Jana svela a Manuel la verità su Pia - Anticipazioni de La Promessa: Petra minaccia Ayala, Manuel scopre la verità su Pia Salvador chiede la mano di Maria, ma lo fa con molta freddezza, tanto da lasciare la cameriera molto titubante ... 🔗msn.com

La Promessa, anticipazioni 12 aprile: Jana confida a Manuel il piano per salvare Pia - La puntata de La Promessa di sabato 12 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Jana decide di svelare a Manuel il piano dettagliato per salvare Pia. 🔗movieplayer.it