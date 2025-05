La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri proiezione con Schlein

Martedì 13 maggio, alle ore 10.30, l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati ospiterà l'anteprima italiana del film "La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri", diretto da Samir. La proiezione sarà seguita dal saluto della vicepresidente della Camera, Elly Schlein, sottolineando l'importanza del tema trattato.

ROMA – Martedì 13 maggio, alle ore 10.30, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati viene proiettata l'anteprima italiana "La prodigiosatrasformazionedellaclasseoperaia in stranieri", un film di Samir.Si prevede nell'occasione il saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Intervengono Elly Schlein (foto), Toni Ricciardi e Samir. L'appuntamento, come informa una breve nota dell'ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv.

