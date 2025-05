La prevenzione itinerante dell' Asp di Palermo fa tappa domani a Balestrate

(?? Campo content non trovato)

Dopo l’Open day all'Enrico Albanese, i camper dell a prevenzione dell ’Asp di Palermo saranno domani (martedì 13 maggio) a Balestrate . In collaborazione con la locale Amministrazione comunale, il villaggio dell a salute sarà allestito in Piazza Rettore Ebola dove, dalle 10.30 alle 16.30, gli utenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo: grande partecipazione al Lions Day in piazza Castelnuovo - Una partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo che, a bordo dei propri camper della prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente... 🔗Leggi su palermotoday.it