La Polonia ha deciso di chiudere il consolato russo a Cracovia, annuncio fatto dal ministro degli Affari esteri, Radoslaw Sikorski, durante una visita a Londra. Questa mossa segna un ulteriore passo nelle tensioni diplomatiche tra Varsavia e Mosca, riflettendo le crescenti preoccupazioni della Polonia nella situazione geopolitica attuale.

Varsavia ha annunciato ieri la chiusura del consolato russo a Cracovia . Una decisione comunicata in mattinata dal ministro degli Affari esteri polacco, Rados?aw Sikorski, in visita a Londra durante un . La Polonia chiude il consolato russo a Cracovia il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

La Polonia chiude un consolato russo: "Orchestrò l'incendio del centro commerciale di Varsavia" - La Polonia ha deciso di chiudere il consolato russo di Cracovia, accusando i servizi segreti di Mosca di averlo usato per orchestrato un terribile incendio in un centro commerciale della capitale, come atto di sabotaggio contro la nazione.Il governo di Varsavia afferma di essere ormai certo che... 🔗Leggi su today.it