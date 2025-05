La poesia di Gaza come resistenza | questi versi colpiscono più di un rapporto sul genocidio

In questo estratto evocativo, l’autore esplora il tema della prigionia, non solo fisica ma anche interiore. La mancanza di libertà è bilanciata da un profondo amore per la patria, che trasforma il buio in una forma di luce e speranza. Qui, la passione diventa un atto di resistenza e la memoria un potente strumento di libertà, mentre il cuore continua a scrivere, nonostante le restrizioni.

“Non c’è luce nella mia prigione né sole né finestra Non c’è nulla qui Tranne il carceriere. una porta e le manette Ho chiuso gli occhi ed è giunta la luce Dall’amore per la mia patria nascono le cose L’amore in prigione è la mia libertà E la passione nella mia prigione è cielo Sono in isolamento E le penne sono vietate Né inchiostro né carta Il cuore scrive memorizza i versi La poesia in prigione è luce e fuoco La poesia nella mia prigione è nutrimento È acqua e aria”.Che scrivere versi sia una forma di resistenza nelle situazioni più disperate è un fatto noto: hanno resistito ad anni di detenzione senza accusa né processo i detenuti di Guantánamo e, in Egitto, Ahmed Douma.La conferma più estrema arriva dalla Striscia di Gaza, dove grazie a una serie di contatti – le cui difficoltà sono facilmente immaginabili – un gruppo di curatori italiani ha raccolto 32 poesie di poeti e poete Gazawi, li ha fatti tradurre a Nabil Bey Salameh dei Radio Derwish e li ha consegnati a Fazi Editore, che ha pubblicato Il loro grido è la mia voce. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La poesia di Gaza come resistenza: questi versi colpiscono più di un rapporto sul genocidio

