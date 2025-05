La pedalata domenicale finisce in tragedia Impatto fatale con un’auto

In breve da Zazoom:

A La Valletta Brianza, un tragico incidente ha stroncato la vita di Valter Sala, 72 anni, mentre pedalava in sella alla sua bici da corsa. Nonostante indossasse il caschetto, l’impatto è stato fatale. Ieri mattina, dopo aver affrontato una discesa, la sua corsa si è trasformata in una tragedia che ha scosso la comunità di Agrate Brianza, dove Valter risiedeva da anni.

LA VALLETTA BRIANZA (Lecco) Indossava il caschetto, come sempre, ma nemmeno il caschetto è bastato a salvarlo. L’Impatto è stato troppo devastante e Valter è morto praticamente sul colpo. Valter Sala aveva 72 anni, compiuti da un paio di mesi, e abitava ad Agrate Brianza. Ieri mattina stava pedalando in sella alla sua bici da corsa sui saliscendi del Meratese. Dopo aver affrontato una discesa, ha allargato troppo una curva, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato a tutta velocità contro un’auto, una Lancia Ypsilon, che viaggiava in direzione opposta. L’incidente è successo lungo la Sp 52, a La Valletta Brianza, frazione di Rovagnate, in prossimità di un incrocio. Valter è stato catapultato contro il parabrezza dell’auto, lo ha sfondato di testa, poi è rimbalzato sul cofano ed infine è caduto a terra, esanime, lui subito dietro l’auto, il caschetto semidistrutto accanto ad essa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La pedalata domenicale finisce in tragedia . Impatto fatale con un’auto

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finisce fuori strada con la moto. Tragedia sul Passo del Giogo - di Pietro Mecarozzi Ha perso il controllo della sua moto mentre era in curva. Un ’errore’ fatale, che è costato la vita a Stefano Giusti, 68 anni di Bologna. È successo ieri pomeriggio. L’uomo stava percorrendo il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull’Appennino toscano. Durante una delle tante curve che caratterizza quel tratto di strada, l’uomo ha perso il controllo del mezzo e nel cadere sarebbe finito nel fosso che costeggia la carreggiata. 🔗Leggi su lanazione.it

La lite, poi l’aggressione: rissa in Italia finisce in tragedia, spunta il video del dramma - Sono bastati pochi secondi di video per ribaltare l’intera ricostruzione della tragedia avvenuta a Partinico, in provincia di Palermo, dove il 45enne Gioacchino Vaccaro ha perso la vita dopo una violenta colluttazione. Le immagini, che sono ora agli atti dell’inchiesta, sono state decisive per il giudice per le indagini preliminari Marco Petrigni, il quale ha deciso di modificare il capo d’accusa nei confronti dei fratelli Failla, passando da omicidio preterintenzionale a rissa aggravata. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Tragedia nel Viterbese, auto finisce contro un albero e si ribalta: Federico muore a 25 anni - Tragedia all’alba di oggi, 13 aprile, sulla strada Castrense tra Tuscania e Montalto di Castro, (provincia di Viterbo) dove Federico R. è morto a 25 anni in un incidente. La sua auto ha prima sbandato e poi si è schiantata contro un albero ribaltandosi.Si chiamava Federico R. e aveva venticinque anni il ragazzo morto sulla strada Castrense in provincia di Viterbo. La tragedia è avvenuta tra i Comuni di Tuscania e Montalto di Castro nella mattinata presto di oggi, domenica 13 aprile. 🔗Leggi su dayitalianews.com

Su questo argomento da altre fonti

La pedalata domenicale finisce in tragedia . Impatto fatale con un’auto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

La pedalata domenicale finisce in tragedia . Impatto fatale con un’auto - LA VALLETTA BRIANZA (Lecco) Indossava il caschetto, come sempre, ma nemmeno il caschetto è bastato a salvarlo. L’impatto è stato ... 🔗ilgiorno.it

Perde il controllo della bici e finisce in tragedia, per un 31enne non c’è stato nulla da fare: dove e cosa è successo - Un ciclista di 31 anni è morto a Berbenno, Bergamo, dopo aver perso il controllo della bici durante la Granfondo Bergamo Airport, nonostante i soccorsi immediati ... 🔗bigodino.it

La pedalata sull’argine finisce al pronto soccorso - Quella di domenica è stata una giornata nera per i ciclisti impegnati in escursioni sugli argini del Po. All’altezza dell’abitato di Boretto, nel pomeriggio, una donna sessantenne ... 🔗msn.com