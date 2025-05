La paura di vincere è già una sconfitta Nell’aria c’è questo la paura di vincere

La paura di vincere, un sentimento che può affossare anche i più determinati. Nella rubrica "FALLI DA DIETRO", iniziata nel 2008 e unica nel suo genere, commentiamo la 36° giornata del campionato 2024-25. Oggi, tra riflessioni e citazioni, ci immergiamo in un'analisi profonda di emozioni e sfide, cercando di capire come affrontare questa paura.

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 36° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Notte insonne stanotte.Al mattino non c’è molta voglia di pensarci su.Mi passa per la testa una cosa di Camus.Che provo a svilire per l’occasione.Perdere a volte è una sfortuna.Ma la paura di vincere è già una sconfitta.Nell’aria c’è questo.La paura di vincere.Due punti persi che pesano.Pesa molto l’uscita di Charlie Brown.Si sente la sua mancanza.Perché non si sente più il tic tac del metronomo.Se nel primo tempo chi ha toccato più palloni è l’Albatros, il segnale è evidente. La costruzione.Due volte in vantaggio. Due volte riacciuffati.Da una squadretta di ragazzini.Eppure meritavamo di vincere.Il primo pareggio subito per autentica sfiga. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La paura di vincere è già una sconfitta. Nell’aria c’è questo, la paura di vincere

Approfondimenti da altre fonti

Pallamano, Serie A Gold: Junior Fasano sconfitta nell'ultimo match in trasferta - La Teamnetwork Albatro Siracusa si aggiudica la sfida della 25esima giornata della Serie A Gold, superando nella palestra Akradina la Junior Fasano con il punteggio di 33-25. I siciliani partono forte, complici anche le difficoltà offensive dei biancazzurri, e si portano subito sull’8-1... 🔗Leggi su brindisireport.it

Oleggio Magic Basket, a Lucca sconfitta nell'ultima di regular season - Nella sesta giornata di ritorno play-in Gold, ultima di regular season, l'Oleggio Magic Basket cede a Lucca 96-92.Un risultato ininfluente da entrambe le parti, con gli Squali già certi del primo posto e Lucca del secondo dato il ko di San Miniato contro Gazzada. Playoff al via il week end... 🔗Leggi su novaratoday.it

NBA: Cleveland abbatte New York 142-105, per i Knicks è la peggior sconfitta nell’era Thibodeau - Serata da incubo per i New York Knicks, che nel match di NBA 2024/2025 contro i Cleveland Cavaliers incappano in una sonora sconfitta. Il risultato non lascia spazio a interpretazioni, visto che i Cavs hanno vinto per 142-105. Ma questo KO risulta pesante per diversi motivi, per i Knicks. Innanzitutto, si tratta del passivo più pesante subito da New York da quando Tom Thibodeau siede sulla panchina, ovvero dall’estate del 2020, quasi cinque anni. 🔗Leggi su sportface.it

La sconfitta degli Stati uniti e la paura dell’effetto domino; Virtus ancora sconfitta, e per un solo punto, a questo punto è paura di vincere; Italia sconfitta per le solite pecche, la Germania ci ricorda perché non facciamo paura a nessuno; La paura è che oggi nelle Fiandre Van Aert non abbia perso solo la volata…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La paura di vincere è già una sconfitta. Nell’aria c’è questo, la paura di vincere - Ma non tutto è perduto. Abbiamo ancora un punto in più. Dipende tutto da noi. Dipende da noi. Ed è proprio quello che mi preoccupa. 🔗ilnapolista.it

Sfortuna o paura di vincere? L'Inter nei big match è l'ombra di se stessa - Anche contro la Juventus il primo tempo giocato ad altissimo livello non ha prodotto gol e nella ripresa ... ai bianconeri fino a subire il gol della sconfitta. Qualcosa di già visto contro ... 🔗msn.com