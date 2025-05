La partita con il Genoa lascia uno strascico amaro

In breve da Zazoom:

La partita con il Genoa ha lasciato un retrogusto amaro, evidenziando la difficoltà di gestire un vantaggio, nonostante un secondo tempo convincente. Tuttavia, questa esperienza potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa allo scudetto, che deve essere conquistato con merito. Pur riducendo il margine sull’Inter, il Napoli ha l’opportunità di risollevarsi, sperando di superare i prossimi avversari e continuare a lottare per il titolo.

La partita con il Genoalascia uno strascicoamaro per non avere saputo difendere un vantaggio largamente acquisito in un secondo tempo migliore del primo, ma che allo stesso tempo potrebbe dare maggiore senso ad uno scudetto che bisogna vincere con merito. Non compromette un vantaggio anche se minore rispetto all’Inter.Se, come ci auguriamo, il Napoli dovesse superare due avversarie decisamente alla sua portata, confermerebbe non solo la sua solidità come squadra ma darebbe anche maggior significato ad uno scudetto meritato e non, come da molte parti si afferma, frutto di tanti fortunati esiti positivi. Questi sono i motivi per cui questo finale potrebbe essere vissuto con una più ampia soddisfazione.Sarebbe però ancóra più bello se le vittorie fossero frutto di una superiorità indiscussa e con minore sofferenza per i tifosi. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La partita con il Genoa lascia uno strascico amaro

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como-Genoa, divieti e restrizioni per la sicurezza: l’ordinanza del sindaco per la partita del 27 aprile - In occasione della partita di Serie A tra Como 1907 e Genoa Football Club, in programma domenica 27 aprile 2025 alle ore 12.30 allo stadio Sinigaglia, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha firmato un’ordinanza urgente per la sicurezza pubblica, che revoca e sostituisce la precedente, emessa... 🔗Leggi su quicomo.it

Serie A, Genoa-Milan: la diretta della partita | LIVE News - Alle ore 20:45 al 'Ferraris' c'è Genoa-Milan, 35^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri 🔗Leggi su pianetamilan.it

Trasferta lampo per la Lazio a Genova: volo all’alba, partita col Genoa e poi subito a Roma - Genoa-Lazio è stata spostata dal 21 al 23 aprile. Il club del presidente Lotito non avrebbe voluto giocare, ma la Lega Serie A ha respinto le proteste. La Lazio farà una trasferta lampo a Genova. Partenza in mattinata, partita e ritorno in serata a Roma.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La partita con il Genoa lascia uno strascico amaro; Pastore: Genoa-Cagliari si giocherà in clima bollente; Reggina-Genoa: la notte delle prime volte in un Granillo old-style; Genoa in ritiro a Milano, niente presentazione per Gigi De Canio. 🔗Ne parlano su altre fonti