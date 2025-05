La panchina ci avvicina | Bologna al fianco dei malati di fibromialgia

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, Bologna si schiera accanto ai malati, illuminando una malattia ancora poco conosciuta. Grazie alla proposta del consigliere Gian Marco De Biase e della consigliera Giulia Bernagozzi, il Consiglio comunale ha approvato iniziative atte a sensibilizzare e supportare chi vive quotidianamente con questa patologia.

In occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, Bologna accende i riflettori su una patologia ancora troppo spesso invisibile. Il Consiglio comunale, su proposta del consigliere di 'Al Centro Bologna' Gian Marco De Biase e della consigliera del Pd Giulia Bernagozzi, ha votato.

"La panchina ci avvicina": Bologna al fianco dei malati di fibromialgia - Approvato all'unanimità in Consiglio comunale l'ordine del giorno per patrocinare l'evento. Anche Palazzo d'Accursio si illuminerà di viola

