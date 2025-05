La pancetta dei bimbi? Se è troppa aumenta rischi cuore già a 10 anni

Uno studio danese evidenzia che l'eccesso di pancetta nei bambini può comportare rischi cardiaci già a partire dai 10 anni. I primi segni di deterioramento metabolico emergono nell'infanzia, sottolineando l'importanza di una corretta alimentazione per la salute futura dei più piccoli. Una realtà che richiede attenzione da parte di genitori e professionisti della salute.

Inps, il bonus nido aumenta fino a 3600 euro per i bimbi nati dal 2024: ecco chi può fare domanda - Il bonus asilo nido vede degli stravolgimenti. Secondo la circolazione dell'Inps, è cresciuto il contributo per i bambini nati dal 2024 in poi. L'incremento ha portato alla somma totale di 3600 euro

Novanta uova per i bimbi bisognosi. Il grande cuore di Confartigianato - Novanta uova di cioccolata sono state donate, in occasione della Pasqua 2025, da Confartigianato Bologna Metropolitana all'associazione bolognese 'Arca della Misericordia', che si occupa di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà. Il gesto di Confartigianato riveste una duplice valenza solidale, in quanto le uova pasquali provengono dall'associazione 'Insieme per un futuro migliore che, da anni, ospita bambini nati nelle zone vicine alla centrale nucleare di Chernobyl.