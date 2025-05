La nuova vita di Giulia Salemi | Ho messo in pausa la tv per mio figlio

Giulia Salemi si racconta in un'intervista esclusiva con Francesca Fialdini, svelando come la maternità abbia trasformato la sua vita. Mettendo in pausa la carriera televisiva per dedicarsi a suo figlio, Giulia condivide sogni e speranze, rivelando un nuovo capitolo della sua esistenza, ricco di emozioni e sfide. Un viaggio autentico e coinvolgente, tutto da scoprire.

Il cambiamento da quando è diventata mamma, ma anche i sogni e le speranze. GiuliaSalemi a tutto tondo nell'intervista di Fancesca Fialdini 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La nuova vita di Giulia Salemi: "Ho messo in pausa la tv per mio figlio"

