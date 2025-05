La nuova Torre Velasca | identità rinnovata e una piazza aperta alla città

...una piazza trasformata in un luogo di incontro per la comunità. Il restauro della Torre Velasca, simbolo del modernismo italiano, rappresenta non solo un importante intervento architettonico, ma anche un nuovo slancio per la città, che si arricchisce di uno spazio aperto e accogliente, riattivando il dialogo tra passato e contemporaneità.

Milano - Si conclude il grande intervento di riqualificazione di TorreVelasca, uno dei capolavori del modernismo italiano progettato dallo studio BBPR.Sviluppato da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, il progetto riconsegna a Milano la sua Torre restaurata e una piazzarinnovata, che ne valorizza il contesto e ne rafforza il legame con la città. Iniziato alla fine 2020, il restauro ha riportato l’iconica Torre al centro della contemporaneità, con uno sguardo al futuro. Ispirato da una visione orientata alla creazione di una nuova destinazione da vivere, il progetto ha rispettato il suo inestimabile valore storico, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. Di natura estetica, architettonica e di consolidamento strutturale, l'intervento, curato dallo Studio Asti Architetti, ha riguardato il restauro conservativo delle facciate, la rigenerazione degli spazi interni e la realizzazione della nuovapiazzaVelasca, donando a Milano una destinazione ad uso pubblico nel centro storico, completamente pedonalizzata e arricchita di aree a verde con essenze quali ulivi e magnolie, nuovi spazi di aggregazione e arredo urbano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La nuova Torre Velasca: identità rinnovata e una piazza aperta alla città

