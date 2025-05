La nuova rotatoria sulla Ss16 operativa e intitolata ai caduti del 5 Stormo e di tutta l’Aeronautica Militare

La nuova rotatoria sulla SS16 è da oggi operativa e dedicata ai caduti del 5° Stormo e dell'Aeronautica Militare. La targa commemorativa ricorda i piloti Claudio Lodovisi e Michele Burlamacchi, tragicamente scomparsi il 27 dicembre 1989, onorando il loro sacrificio e il servizio reso alla nazione, a pochi passi dall'Aeroporto di Rimini

“Claudio Lodovisi Capitano 30071961 - 27121989. Michele Burlamacchi Tenente 27071966 - 27121989. Piloti 5° Stormo periti in servizio il 27 dicembre 1989”. Recita così la nuova targa della toponomastica, fissata nella rotonda di fianco all’Aeroporto di Rimini “Federico Fellini”, a perenne. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La nuova rotatoria sulla Ss16 operativa e intitolata ai caduti del 5° Stormo e di tutta l’Aeronautica Militare

