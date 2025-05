La nuova Associazione Ezio Bosso apre la campagna associativa

La nuova Associazione Ezio Bosso dà il via alla campagna associativa, invitando il pubblico a unirsi per sostenere la memoria e l'eredità artistica del grande compositore. L’iniziativa mira a coinvolgere attivamente i membri nella tutela e nello sviluppo del suo straordinario lascito umano e creativo.

Roma, 12 mag. (askanews) – La nuovaAssociazione no profit EzioBossoapre al pubblico per le adesioni volontarie: l’obiettivo è di rendere lo strumento decisionale ed operativo di tutte le future attività per il ricordo, la tutela e lo sviluppo dell’eredità artistica ed umana di EzioBosso sempre più partecipativo, democratico e collettivo. In pochi giorni, solo col passaparola, AssociazioneEzioBosso ha già ottenuto oltre 60 membri da Italia, Germania e Svizzera. Un passo importante nei cinque anni dalla morte del maestro per trasformare un danno – la sua scomparsa – in un’opportunità secondo la sua nota filosofia, lavorando per creare un grande collettivo pubblico ove artisti di fama, amici, studiosi, esperti di musica ma anche e soprattutto persone comuni, possano unirsi sotto il segno dell’arte. 🔗Leggi su Ildenaro.it