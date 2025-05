La Notte dei Musei 2025

Il 17 maggio, i Musei civici ospiteranno la XV edizione della Notte dei Musei, un evento imperdibile che celebra l’arte e la cultura con un mix di spettacoli, visite guidate e attività per tutte le età. In concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, questa manifestazione promette una serata magica, accogliendo cittadine, cittadini, turiste e turisti in un viaggio indimenticabile tra storia e creatività.

Il 17 maggio torna nei Musei civici, l'appuntamento con la Notte dei Musei, la storica manifestazione capitolina – giunta alla XV edizione – che unisce arte e spettacolo in un'unica grande festa per cittadine, cittadini, turiste e turisti, in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées.

Il Polo Museale Sapienza parteciperà alla Notte Europea dei Musei 2025, unendo le celebrazioni del Maggio Museale con questo importante evento culturale europeo. - Maggio Museale e Notte Europea dei Musei 2025: Un connubio di cultura e scienza Il Maggio Museale è una tradizione consolidata della Sapienza Università di Roma, volta a valorizzare il patrimonio museale dell'ateneo attraverso aperture straordinarie, mostre, laboratori e attività didattiche. Quest'anno, l'evento culminerà nella Notte Europea dei Musei, prevista per sabato 17 maggio 2025, […]

Notte Europea dei Musei 2025 a Napoli e in Campania. Musei aperti a 1 euro - Sabato 17 maggio 2025, torna l'appuntamento con la Notte Europea dei Musei, un'occasione unica per vivere il patrimonio culturale in un'atmosfera serale, intima e suggestiva.

Notte Europea dei Musei. Il 17 maggio ad Acqui un viaggio a lume di candela tra storia, arte e vini d'eccellenza - ACQUI TERME - In occasione della Notte Europea dei Musei, il Sistema Museale Acquese, in collaborazione con il Consorzio Asti DOCG e il Consorzio Tutela

Navona50: archeologia e arte contemporanea per la Notte Europea dei Musei - L'École française de Rome apre le sue porte al pubblico in occasione della Notte Europea dei Musei e per la celebrazione del 50esimo Anniversario dell'inaugurazione della sede di Piazza Navona