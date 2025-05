La nostra meglio gioventù I ’Ranakid’ fanno scuola al ’Festival della robotica’

I ragazzi della scuola media di Paganico, noti come 'Ranakid', hanno avuto l'opportunità di brillare al Festival della Robotica di Pisa, dove hanno guidato due laboratori per giovani partecipanti tra i 9 e 12 anni. Dopo essere stati protagonisti alla tappa regionale della First Lego League Challenge nel mese di febbraio, la loro esperienza nel mondo della scienza e della robotica continua a crescere, aprendo nuove porte per il futuro.

I ragazzi dellascuola media di Paganico protagonisti al Festival della Robotica, a Pisa. I 'Ranakid' hanno tenuto due laboratori per 25 'allievi' tra i 9 e 12 anni.Nello scorso mese di febbraio sono stati tra i protagonisti alla tappa regionale della First Lego League Challenge, la sfida mondiale di scienza e robotica, promossa ogni anno dalla Lego. Proprio in virtù di questa esperienza, il gruppo Ranakid – così si chiama la squadra composta da 22 ragazzi delle classi prima, seconda e terza dellascuola media 'Federigo Tozzi' di Paganico – sono stati chiamati a tenere due laboratori al 'Festivaldellarobotica' a Pisa.Insieme alle insegnanti tutor, Valeria Zoni e Cristina Morena Malandra, che da anni sono impegnate a preparare i ragazzi per la First Lego League Challenge, hanno tenuto due laboratori dal titolo 'Alla scoperta della robotica con i Ranakid'.

